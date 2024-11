Introduzione

Archiviato il decimo turno con il Napoli vittorioso in quel di San Siro, si torna subito in campo con un altro big match per Conte e i suoi che al "Maradona" ricevono l'Atalanta. Attenzione al turnover di qualche big, Inter in primis con rotazioni praticamente in ogni reparto. Tra rientri, ballottaggi e test decisivi, c'è tanto da dire

Come sempre ci affidiamo alle antenne degli inviati di Sky Sport. Grazie al prezioso lavoro della nostra squadra, tifosi e fantallenatori saranno costantemente aggiornati sulle scelte dei vari mister. Vediamo quindi di iniziare il giro dei campi per capirci di più sulle probabili formazioni dell'undicesima giornata di campionato