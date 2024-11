Una sconfitta che non pregiudica il primo posto né il futuro. Il Napoli esce sconfitto nel big match contro l'Atalanta, ma Antonio Conte non fa drammi e ammette la superiorità degli avversari: "Sinceramente ho poco da rimproverare ai ragazzi, penso che la squadra abbia performato nella giusta maniera - ha spiegato -. Sicuramente gli episodi dei gol hanno fatto la differenza e possiamo fare un po' meglio, ma niente da dire alla squadra a livello di impegno e di voglia. Ho visto un po' anche le statistiche, sono equilibrate. Abbiamo dovuto fare una gara alta di pressione, abbiamo speso molto a livello di energia, c'è poco da rimproverare ai ragazzi. Finora abbiamo fatto benissimo, abbiamo incontrato una squadra che in questo momento secondo me è più forte di noi. Oggi era un ostacolo e ci abbiamo sbattuto. L'avevo già detto in conferenza, non per mettere le mani avanti, ma perché analizzo le cose: da anni l'Atalanta sta facendo un percorso, è sempre presente in Champions, ha vinto l'Europa League contro il Bayer Leverkusen che non aveva mai perso. Una squadra che oggi ha una rosa strutturata che deve far paura a tutti quanti, è una squadra forte con un ottimo allenatore e noi dobbiamo prendere questo tipo di partite e valutarle perché fanno parte di un processo. L'anno scorso siamo arrivati decimi e non facciamo coppe, loro sono più strutturati, sono tanti anni che lavorano insieme e ogni anno mettono dei mattoni, sono una realtà. Noi siamo qui per ricostruire, per mettere delle basi. Ci vuole calma e pazienza. E bisogna lavorare. Dobbiamo sapere che ci sono delle difficoltà che però non devono buttarci a terra. Non dobbiamo vivere di eccessi: loro oggi sono più forti, poi vedremo in futuro se riusciremo a crescere".