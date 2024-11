Dove vedere Napoli-Atalanta

La partita Napoli-Atalanta , valida per la 11^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 3 novembre alle ore 12.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Napoli e Atalanta

Un solo pareggio nelle ultime 18 sfide tra Napoli e Atalanta in Serie A: 2-2 il 30 ottobre 2019 al Maradona; completano questo parziale 10 vittorie dei partenopei e sette della Dea. L’Atalanta ha vinto l’ultima trasferta contro il Napoli in campionato (3-0 lo scorso 30 marzo) e solo una volta ha ottenuto due successi fuori casa di fila contro i partenopei in Serie A: nel 1997 con Emiliano Mondonico allenatore. Dal 2022 in avanti, il Napoli ha vinto quattro dei cinque confronti contro l’Atalanta in Serie A, perdendo però il più recente; nel periodo i bergamaschi hanno perso più gare solamente contro l’Inter (1 pareggio, 5 sconfitte). Il Napoli è l’unica squadra che ha trovato il 100% di successi in casa in questo campionato: 5/5; solo due volte nella sua storia ha trovato la vittoria in tutte le prime sei gare giocate in una stagione di Serie A (nel 1930/31 e nel 1987/88). L’Atalanta ha vinto cinque delle ultime otto trasferte in Serie A (1 pareggio, 2 sconfitte), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 18 gare esterne nella competizione (4 pareggi, 9 sconfitte). Il Napoli ha vinto cinque gare di fila in Serie A per la prima volta dalla striscia di otto ottenuta tra gennaio e febbraio 2023, con Luciano Spalletti in panchina; inoltre, solo il Barcellona (10) ha vinto più gare rispetto al Napoli (otto) nei cinque maggiori campionati europei in corso. Dopo cinque successi nelle prime cinque gare casalinghe di questo campionato, Antonio Conte può diventare il primo allenatore nella storia del Napoli a vincere ciascuna delle prime sei gare interne disputate in Serie A sulla panchina dei partenopei.