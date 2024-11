1,32 miliardi di euro sommate insieme, questo è il dato dei ricavi di Juve, Inter e Milan nei rispettivi bilanci chiusi al 30 giugno 2024. Un record sfiorato: il numero è solo di poco inferiore agli 1,33 miliardi della stagione 2022-23. In questi numeri si evidenzia una crescita delle milanesi, che hanno superato entrambe per la prima volta quota 450 milioni. 456 milioni per il Milan, per la precisione, e 473 per l'Inter. In calo la Juve che si ferma a quota 394 milioni, soprattutto per la mancata partecipazione alle coppe europee dell'anno scorso.

Inter : ricavi per 473,2 milioni

: ricavi per Milan : ricavi per 456,9 milioni

: ricavi per Juventus: ricavi per 394,6 milioni