Introduzione

Per alcune squadre è arrivata la famosa (quasi) settimana di riposo. Tradotto: si ha un po' più di tempo per recuperare eventuali acciaccati. E' l'ultimo turno prima della sosta e quindi anche quell'aspetto va preso in esame: chi non vorrà rischare aspetterà ma intanto ci sono novità sia nel bene che nel male. Gasperini può infatti recuperare Scalvini subito, con un paio di mesi d'anticipo. Ovviamente bisognerà reinserirlo con calma e pazienza ma intanto il difensore è tornato al lavoro

Diverse le situazioni di giocatori in dubbio: ecco quindi la fotografia di indisponibili, squalificati e recuperabili in vista del 12° turno di campionato