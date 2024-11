Dove vedere Genoa-Como

La partita tra Genoa e Como, valida per la 12^ giornata di Serie A, sarà trasmessa giovedì 7 novembre alle ore 20.45 in diretta sull’a pp di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Genoa e Como

Genoa e Como tornano a sfidarsi in Serie A a distanza di 42 anni e 280 giorni dall’ultima volta (vittoria interna per 1-0 dei rossoblù in quel caso, il 31 gennaio 1982); in generale, il Grifone è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide contro la squadra lariana nella competizione (3V, 2N). Il Genoa ha vinto ognuna delle tre gare interne contro il Como in Serie A: tra le squadre contro cui ha sempre vinto in casa nella competizione, solo contro il Casale (quattro) il Grifone ha raccolto più successi.

Dopo il successo ottenuto nell’ultima giornata in trasferta contro il Parma (1-0), il Genoa potrebbe vincere due incontri di fila in Serie A per la prima da gennaio 2024 (vs Salernitana e Lecce in quel caso); inoltre il Grifone non colleziona due clean sheets consecutivi nel torneo dal periodo tra febbraio e marzo 2022 (quattro in quel caso sotto la guida di Alexander Blessin). Il Genoa ha alternato un pareggio a una sconfitta nelle prime sei partite casalinghe in questa Serie A, perdendo la più recente (1-0 vs Fiorentina); in particolare, i rossoblù potrebbero perdere due gare interne di fila in un singolo torneo di massima serie per la prima volta dal periodo novembre-dicembre 2021 (tre in quel caso con Andriy Shevchenko in panchina). Il Como ha perso le ultime tre gare di Serie A realizzando una sola rete e subendone sette nel parziale e potrebbe registrare quattro sconfitte di fila nella competizione per la prima volta da novembre 2002 (cinque in quel caso, con Eugenio Fascetti in panchina). Il Como è la squadra di Serie A che ha raccolto meno punti da inizio ottobre (solo uno in cinque gare): soltanto Bochum e Montpellier (zero ciascuna) hanno collezionato meno punti rispetto ai lombardi nei maggiori cinque campionati europei nel periodo – a 1 punto ci sono anche Nantes, Heidenheim, Ipswich Town.