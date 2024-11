Brutte notizie per Fonscea: l'allenatore rossonero perde Morata per la trasferta di Cagliari di sabato prossimo. L'attaccante, in seguito a uno scontro aereo in allenamento, ha subito un forte trauma cranico. Trasportato all'ospedale, la risonanza ha dato esito negativo ma salterà la prossima partita

Brutta botta per Alvaro Morata. L'attaccante rossonero, durante l'allenamento di giovedì mattina, ha subito un involontario ma duro colpo in uno scontro aereo. Per Morata un forte trauma cranico e, come da prassi, il trasporto nell'ospedale più vicino, a Legnano. Qui lo spagnolo è stato sottoposto agli esami, in particolare la risonanza che ha dato esito negativo. Ora Morata trascorrerà comunque le prossime ore nella struttura ospedaliera in osservazione, sempre come da prassi, e sarà costretto quindi a saltare la trasferta a Cagliari, dove il Milan giocherà sabato pomeriggio.