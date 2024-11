Introduzione

Coppa e campionato non è solo un programma settimanale ma è anche una contemporaneità che non capita spesso....ma capita! La quasi totalità dei fantallenatori dovrà probabilmente mandare una formazione "al buio". Con l'inizio della giornata di campionato fissata per il giovedì sera, è impossibile prevedere cosa succederà a livello fisico (e di disponibilità per il weekend) di chi sarà impegnato in Europa e Conference League



C'è chi chiederà ai nostri inviati di trasformarsi in super eroi delle probabili formazioni ma nemmeno la squadra di Sky Sport sa prevedere il futuro in maniera così precisa. La speranza è che nessuno di Lazio, Roma e Fiorentina esca acciaccato (o peggio) il giovedì sera. Il prezioso lavoro dei nostri inviati è sempre al centro del nostro interesse. Ballottaggi, ritorni, riposi: chiediamo e (coppe a parte) ci sarà risposto. Iniziamo quindi il nostro viaggio ritiro per ritiro e iniziamo a dare un po' di notizie sulle probabili formazioni della 12^ giornata