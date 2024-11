Le probabili formazioni di Inter-Napoli

A San Siro si sfidano le prime due della classe: nell'Inter potrebbe tornare dal 1' Acerbi al centro della difesa (è in vantaggio su De Vrij), mentre l'altro dubbio è sulla destra tra Dumfries e Darmian, col primo favorito. Conte recupera Lobotka: lo slovacco è in ballottaggio con Gilmour, ma dovrebbe partire dalla panchina. Di seguito le probabili formazioni del big match di San Siro, in programma domenica 10 novembre alle 20.45

LA CONFERENZA DI CONTE