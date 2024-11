Dopo il trauma cranico subito in uno scontro fortuito in allenamento, l'attaccante del Milan ha passato la notte in ospedale in osservazione. Dopo le dimissioni è passato a Milanello a salutare i compagni ed è apparso sorridente. Morata, come da protocollo, ora dovrà rispettare qualche giorno di riposo. Da capire quindi se potrà rispondere alla convocazione della Spagna