Fonseca: "Se perdi il 69% dei duelli non vinci"

Fonseca aveva avvisato i suoi: dopo l'impresa di Madrid, la trasferta di Cagliari rischiava di essere pericolosa. E così è stato. Proprio per questo, per il fatto di aver previsto ciò che poteva accadere, l'allenatore del Milan è cupo quando analizza il pazzo 3-3 dei suoi. "Il problema del Milan oggi non è stato offensivo ma difensivo, siamo andati in grande difficoltà sui cross del Cagliari. Non puoi pensare di vincere una partita se una squadra fa solo cross e tu vinci solo 8 duelli aerei su 26. E anche una volta passati a 5 dietro li abbiamo persi... E' mancata l'aggressività dei singoli, solo il 69% dei duelli aerei persi: non è possibile. Offensivamente abbiamo fatto cose buone, abbiamo fatto 3 gol a Cagliari ma potevamo perderla. È un passo indietro, se vuoi vincere non puoi prendere 3 gol così".

