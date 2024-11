Dove vedere Inter-Napoli

La partita Inter-Napoli , valida per la 12^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 10 novembre alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Inter e Napoli

Il Napoli ha vinto soltanto una delle ultime 10 partite giocate contro l’Inter in Serie A - quella per 3-1, al Maradona, del maggio 2023, con reti di Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano - pareggiandone tre (compresa la più recente dello scorso marzo) e perdendone ben sei nel parziale. Il Napoli è la squadra contro la quale l’Inter ha vinto più partite in casa in Serie A: 51 successi, sulle 78 sfide totali (18N, 9P), dei quali tutti gli ultimi quattro interni contro i partenopei arrivati proprio nel girone di andata. Il Napoli ha perso sette delle ultime 12 partite (1V, 3N) giocate contro l’Inter in Serie A; nel periodo (dalla stagione 2018/19) quella nerazzurra è la squadra contro cui i partenopei hanno subito più sconfitte nella competizione. L’Inter va in gol da 28 partite di fila in casa in Serie A: nei cinque maggiori campionati europei, soltanto Barcellona (29) e Lille (30) vantano una striscia aperta più lunga di gare interne consecutive con reti all’attivo rispetto alla squadra nerazzurra (28 appunto). Dopo un filotto di nove risultati utili consecutivi (8V, 1N) in campionato, il Napoli ha perso l’ultima sfida contro l’Atalanta (0-3) e potrebbe subire due sconfitte di fila in Serie A per la prima volta dal dicembre 2023 (la prima delle due fu contro l’Inter), con Walter Mazzarri in panchina. Il Napoli non subisce gol da quattro trasferte consecutive di campionato - serie aperta più lunga assieme alla Fiorentina (4) - i partenopei potrebbero tenere la porta inviolata per più gare esterne di fila in Serie A per la prima volta dalle sei consecutive registrate tra gennaio e marzo 2023. L’Inter è la squadra che ha battuto più corner in questo campionato: 77, meno soltanto di Real Sociedad (81), Tottenham (90) e Man City (98) nei Big-5 tornei europei in corso; tuttavia, da questa situazione di gioco è il Napoli, con quasi 20 angoli in meno (58) ad avere realizzato più reti rispetto ai nerazzurri (due): tre per i partenopei, meno solo della Fiorentina (4) nella Serie A 2024/25). Dopo avere segnato tre gol nei primi quattro incroci di Serie A contro il Napoli, Lautaro Martínez ha realizzato soltanto una rete contro i partenopei negli otto confronti successivi nella competizione, restando a secco in tutti gli ultimi cinque. In caso andasse a bersaglio, l’argentino diventerebbe in solitaria il giocatore dell’Inter con più reti segnate al Napoli nelle gare interne di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (al momento tre centri, come Iván Zamorano).