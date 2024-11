Dove vedere Roma-Bologna

La partita Roma-Bologna , valida per la 12^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 10 novembre alle ore 15.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Roma e Bologna

Il Bologna ha vinto le ultime due partite giocate contro la Roma in Serie A e potrebbe infilare tre successi consecutivi contro i capitolini per la prima volta nel massimo torneo dal periodo tra il 1958 e il 1961 (cinque in quel caso, con Alfredo Foni prima e Federico Allasio poi in panchina). La Roma ha perso l’ultimo confronto di Serie A andato in scena all’Olimpico contro il Bologna (1-3) lo scorso aprile; i capitolini non subiscono due ko interni consecutivi contro gli emiliani nel torneo dal lontano 1959. Per la seconda volta consecutiva il Bologna affronta la Roma trovandosi sopra in classifica a inizio giornata di campionato, dopo che questo era accaduto soltanto una volta nei 21 incroci precedenti tra le due squadre in Serie A. La Roma ha subito tre sconfitte nelle ultime quattro partite (1 vittoria) di campionato - tante quante nelle precedenti 13 gare di Serie A (4 vittorie, 6 pareggi) -; nel periodo (dall’ottava giornata), soltanto il Como ha raccolto meno punti (uno) rispetto alla squadra giallorossa (tre) nel torneo. La Roma si ritrova con 13 punti in classifica, frutto di tre vittorie e quattro pareggi (4 sconfitte); in caso di sconfitta contro il Bologna, questo bottino sarebbe per i capitolini il peggiore dopo le prime 12 partite stagionali di un campionato di Serie A negli ultimi 20 anni (13 punti anche nel 2004/05 a questo punto della stagione). Il Bologna ha vinto le ultime due partite di campionato senza subire gol; gli emiliani potrebbe collezionare tre successi consecutivi tenendo la porta inviolata per la prima volta in Serie A dal 1973 (una delle tre proprio contro la Roma e vinta per 1-0 all’Olimpico). La Roma ha colpito sette legni in questo campionato, dei quali quattro all’Olimpico: meno soltanto del Cagliari (nove); in generale, nelle ultime quattro stagioni di Serie A (dal 2021/22), quella capitolina è la squadra con più legni all’attivo nel massimo torneo: ben 59 (a 56 Juventus e Napoli).