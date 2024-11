Fabio Caressa analizza a Sky Calcio Club la nuova posizione pensata da Paulo Fonseca per Rafa Leao, che ha permesso al giocatore di esprimersi ad alti livelli prima in Champions, contro il Real Madrid e poi in Serie A contro il Cagliari. Bergomi: "In questa nuova posizione, una volta conquistata palla, Leao ha spazio per attaccare e fare gol"

