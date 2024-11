Lazio, oggi torna Dia: domani si allena a Formello

Oggi previsto il ritorno in Italia dell’attaccante, dopo le notizie -diffuse dalla Federazione del Senegal- secondo cui il calciatore impegnato con la sua nazionale avrebbe contratto la malaria. In un comunicato la Lazio ha fatto sapere che domani Dia sarà a Formello per la ripresa degli allenamenti. Baroni: “Ha fatto i test ed è a posto, contiamo di poterlo reinserire nel gruppo, spero rientri con il Bologna”

Oggi il rientro in Italia, domani il ritorno in campo per l’allenamento a Formello. Questo il programma delle prossime ore per Boulaye Dia, attaccante della Lazio che rientra oggi a Roma dopo essere stato chiamato dalla sua nazionale. Nei giorni scorsi, la Federazione del Senegal aveva fatto sapere che l’attaccante era stato costretto a saltare l’impegno della sua nazionale contro il Burkina Faso per una forma di malaria. Sulla vicenda è arrivato ieri il comunicato della Lazio: “La S.S. Lazio comunica che, a seguito dei costanti contatti fra il Club e la federazione senegalese, nella giornata di domani il giocatore Boulaye Dia farà rientro a Roma. Pertanto l’attaccante martedì sarà a Formello per la ripresa degli allenamenti”.