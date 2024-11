Cinque gol in 24 minuti. Una grande prova di forza mostrata al Bentegodi dall'Inter, che chiude la partita nel primo tempo e domina 5-0 contro il Verona. Applausi per Thuram (doppietta) e il ritrovato Correa (una rete e due assist), tabellino dei marcatori che registra anche la presenza di De Vrij e Bisseck. I nerazzurri danno spettacolo anche senza l'influenzato Lautaro e si prendono provvisoriamente la vetta della classifica. Non può che essere soddisfatto Simone Inzaghi, che ha analizzato la partita a partire dalla prestazione del Tucu: "Correa si sta allenando molto bene dal 13 luglio. Ha una concorrenza forte, ma già prima dell’altra sosta avevo pensato di farlo giocare. Stavolta non avevo nessun dubbio, dovevo solo decidere chi schierargli accanto tra Thuram e Arnautovic. Lautaro me lo sarei portato in panchina al netto dell’influenza, ma Correa era sicuro di giocare. Sono contento per lui e della prestazione dei ragazzi. Abbiamo fatto una preparazione al completo solo nelle ultime 48 gare". Curioso il passaggio al 4-4-2 nel finale di partita: "È una soluzione, nel secondo tempo avevo bisogno anche di far rifiatare qualche giocatore come Barella e Bastoni. Le Nazionali portano via energie fisiche e mentali. E c’era Carlos Augusto al rientro dopo un mese. Abbiamo vinto una partita importantissima, peccato per Acerbi che ha avuto un problemino: ha sentito un fastidio al flessore e ha chiesto il cambio. Spero di riaverlo presto con noi".

