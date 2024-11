Sempre più concreto l'interesse della Juventus per il difensore portoghese che dovrebbe essere il primo acquisto per gennaio. I bianconeri puntano a due rifonzi in difesa mentre in attacco dipenderà dalle condizioni di Milik. Al momento esclusa sia la partenza di Douglaz Luiz che come operazioni onerose come Zirkzee o Skriniar

A un mese dal via del calciomercato invernale (2 gennaio) iniziano i movimenti, ufficiali e non, per pianificare i primi colpi di gennaio. A questo punto della stagione è la Juventus la squadra italiana, visti i tanti infortuni, ad aver più 'bisogno' di qualche rinforzo. Con Bremer e Cabal fuori almeno fino alla prossima stagione, al momento sono ai box per infortunio Douglas Luiz, Milik, Nico Gonzalez, McKennie e Vlahovic (per cui però si avvicina il rientro).

Il focus è la difesa E' lì che Giuntoli si sta già muovendo per cercare la soluzione migliore. La dirigenza bianconera potrebbe pensare a un doppio colpo in difesa (un centrale e un secondo centrale che possa aiutare anche a sinistra oppure anche doppio centrale e un terzino sinistro). Ma la priorità resta comunque un difensore centrale subito, per il secondo si aspetterà gennaio inoltrato per capire anche se ci saranno “occasioni di mercato”. Sul primo si è già iniziato a lavorare e si sta continuando a lavorare: è Antonio Silva il primo nome sulla lista del mercato di gennaio bianconero. Approfondimento Tutto quello che c'è da sapere su Antonio Silva

Antonio Silva 'alla Conceiçao' Il portoghese classe 2003 continua a non trovare spazio nelle ultime settimane, era in panchina anche nella rimonta del Benfica in Champions League contro il Monaco, e in questo ambiente si sta muovendo Giuntoli. Si potrebbe pensare ad un’operazione in prestito oneroso in stile Francisco Conceicao. Esclusa la possibilità che i bianconeri possano pensare a giocatori di esperienza come Sergio Ramos e Skriniar, la politica economica della Juventus è chiara e non prevede spese folli per ingaggi (a meno che il Psg non ne paghi una 'buona' parte...).

L'attacco La Juventus in attacco non pensa di muoversi, si aspettano i rientri di Nico Gonzalez e Milik. E solo dalla condizione di Milik potrebbe dipendere un cambiamento di rotta per il mercato davanti. La speranza di Thiago Motta e di recuperarli entrambi e di affidarsi davanti a Vlahovic e Milik. Al momento nessuna possibilità che Zirkzee, lanciato da Thiago Motta al Bologna, possa lasciare Manchester a gennaio. Allo United è appena arrivato Amorim, al posto di Ten Hag, e l’olandese pensa solo a conquistare la fiducia del nuovo allenatore.