Quando un allenatore vede una reazione significativa della squadra, tende a dare continuità a quei segnali. Rivedremo la difesa a 3 contro l'Atalanta e due attaccanti di ruolo dietro a Dovbyk?

"Adesso dobbiamo parlare dell'Atalanta, è l'orgoglio di noi italiani, gioca in una maniera meravigliosa. Affrontiamo la terza squadra con questa filosofia: il Napoli, il Tottenham e adesso un'altra squadra che attacca sempre, complimenti al presidente Percassi perché l'Atalanta è una macchina perfetta, la perfezione non esiste, però oserei dire che è una squadra perfetta. Ma io nella mia squadra ho rivisto un barlume di luce, ho rivisto giocatori che vogliono intensamente qualcosa di positivo. In questo momento dobbiamo rendere i nostri tifosi orgogliosi di quello che riusciamo a fare. Non stiamo ancora bene fisicamente, non possiamo avere tutto e subito, ma le note negative che c'erano state a Napoli sono state recepite. Dobbiamo migliorare le preventive, ma abbiamo fatto bene contro il Tottenham. In questo momento possiamo vincere o perdere, ma dobbiamo avere questa visione, cioè rendere orgogliosi i nostri tifosi. L'Atalanta ti mangia, ma io non voglio che i miei giocatori vengano mangiati. Voglio vedere una gran bella partita, voglio fare questo davanti ai nostri tifosi: sono andati via prima nell'ultima partita all'Olimpico, invece io vorrei che escano dallo stadio dicendo 'Finalmente hanno fatto tutto quello che dovevano fare', al di là del sistema di gioco, che comunque è mobile"