Motta: "Dobbiamo continuare a pensare positivo"

L'allenatore bianconero prova a guardare oltre nonostante il pareggio subito al 93': "Dobbiamo sfruttare queste partite per continuare a migliorare". Sulla possibilità di provare Yildiz da centravanti: "Lo può fare, ma oggi preferivo averlo sulla fascia. Deve stare però più avanti per poter essere più pericoloso". Un pensiero anche per Bove: "Sono vicino al ragazzo e ai suoi genitori in questo momento terribile"

Pareggio pieno di rammarico per la Juventus, ma i primi pensieri di Motta sono per Edoardo Bove , colto da un malore durante Fiorentina-Inter e ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Careggi: "Dispiace tantissimo per il ragazzo, per i compagni, ma soprattutto per la famiglia. Mi metto nei panni dei genitori, deve essere terribile vedere un figlio così. Spero che il ragazzo possa riprendersi e tornare al più presto possibile, mando la mia vicinanza a lui e a tutti coloro che gli sono vicino".

"Yildiz centravanti? Lo può fare, ma oggi lo volevo in fascia"

Il pareggio brucia, ma Motta prova a guardare avanti: "Buon primo tempo, nella ripresa siamo calati e il Lecce è venuto fuori. Ora però dobbiamo resettare e prepararci alla prossima partita. I gol si prendono per tanti piccoli errori, oggi potevamo sicuramente evitarlo. Da queste partite dobbiamo prendere spunto per migliorare, ma continuando a pensare positivo". L'assenza di Vlahovic continua a pesare, una soluzione al suo posto può essere Yildiz? "Sì, potrebbe giocare al posto di Vlahovic, lo ha fatto per un momento contro il Lille. Oggi contro una squadra che si chiudeva dovevamo portare la palla in area e lui ci serviva sulla fascia". Non manca però una piccola critica alla prestazione: "Credo che oggi si sia abbassato troppo e non ne avevamo bisogno visto che loro non pressavano, se sta più avanti la palla gli arriva in zone già pericolose e lui potrebbe incidere maggiormente".