Bove, malore in Fiorentina-Inter: le news LIVE

Fiorentina-Inter rinviata per una emergenza medica: Edoardo Bove al 17' si è accasciato improvvisamente a terra mentre il gioco era fermo per un gol annullato a Lautaro Martinez. Dopo l'intervento dell'ambulanza per portare il giocatore viola in ospedale, il giocatore ha ripreso conpscenza. Il racconto in tenpo reale