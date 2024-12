Il breviario di lunedì 2 dicembre: l'amore per Bove, Gabbia, la Juve non va e il Parma...

Edoardo Bove è un ottimo calciatore ma soprattutto un ragazzo educato e perbene, a cui mandiamo tutto il nostro amore e il nostro sostegno. A lui e alla sua famiglia è rivolto il nostro pensiero in questo lunedì particolare. Nel weekend si è però anche giocato: Gabbia è sempre più al centro del Milan, il Parma batte la Lazio come in un film e la Juve di Motta... è ancora un po' grigia