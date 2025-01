A 70 anni si ritira Patrick Lefevere: l’ultimo tirannosauro

Dal 1° gennaio il “Godfather van de Koers”, il Padrino delle corse (70 anni oggi) dopo 22 stagioni non è più il CEO della Soudal, la squadra da lui fondata nel 2003 sulle ceneri della Mapei. È stato, per carisma e potere, il Cyrille Guimard dei nostri tempi. E il manager più vittorioso di sempre: 981 successi. In Belgio conta(va?) più del re, e con lui si chiude l’èra dei padri-patron del ciclismo. Lo sostituirà, mai rimpiazzerà, Jurgen Foré. Ma nulla sarà più come prima…