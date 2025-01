La prima ottima metà di campionato non verrà cancellata di certo, ma la sconfitta nel derby ha mostrato alla squadra di Baroni dei difetti che non pensava di avere: contro la Roma i biancocelesti sono mancati nella prestazione, confermando le difficoltà a reagire una volta passati in svantaggio. Negli scontri diretti si può e si deve fare di più. Colpa anche delle rotazioni corte: Baroni aspetta qualche innesto dal mercato, per continuare a inseguire il sogno dell'ingresso in Champions