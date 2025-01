Una delle squadre migliori di questa prima metà di stagione sono stati i 'Magpies', in piena lotta per la zona Champions League. Merito anche e soprattutto dell'ex Milan, che dopo essere rientrato dalla squalifica ha trovato la condizione fisica e un ruolo da titolare inamovibile davanti alla difesa, dove può sfruttare le sue qualità di equilibratore di gioco. Il club ringrazia, i tifosi lo amano: in pochi mesi Tonali è (di nuovo) un idolo della 'Toon Army'