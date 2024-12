Nelle ultime partite il portoghese ha cambiato posizione: non gli è stato più chiesto il lavoro difensivo e si è accentrato sempre di più. In questo modo sembra riuscire a entrare più nel gioco del Milan: contro l'Empoli, dove ha giocato praticamente da seconda punta, sono aumentati i tocchi in area e la pericolosità. L'analisi sull'esterno offensivo rossonero nel corso di Sky Calcio Club

MILAN-EMPOLI 3-0, GLI HIGHLIGHTS