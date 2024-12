Antonio Conte ha rivoluzionato completamente il Napoli rispetto alle scorse stagioni. L'allenatore ha dato una nuova solidità alla squadra e sta sfruttando molto la sua fisicità sui calci piazzati. Inoltre gli azzurri difendono in maniera diversa: non pressano più come prima e aspettano gli avversari. Compattezza, capacità difensiva e sacrificio hanno riportato Di Lorenzo e compagni in testa alla classifica

TORINO-NAPOLI 0-1, HIGHLIGHTS