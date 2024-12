Non è la prima volta per la Dea che, sempre nell'era Gasperini, aveva accumulato addirittura nove vittorie consecutive tra febbraio e luglio 2020. Era la Serie A 2019/20, stagione interrotta per l'emergenza Coronavirus e poi ripresa in estate quando quell'Atalanta sfiorò da esordiente la semifinale in Champions League. E in campionato registrò questa striscia che è ancora un record nella storia del club:

Fiorentina- Atalanta 1-2 (23^ giornata)

1-2 (23^ giornata) Atalanta -Roma 2-1 (24^ giornata)

-Roma 2-1 (24^ giornata) Atalanta -Sassuolo 4-1 (25^ giornata)

-Sassuolo 4-1 (25^ giornata) Lecce- Atalanta 2-7 (26^ giornata)

2-7 (26^ giornata) Atalanta -Lazio 3-2 (27^ giornata)

-Lazio 3-2 (27^ giornata) Udinese- Atalanta 2-3 (28^ giornata)

2-3 (28^ giornata) Atalanta -Napoli 2-0 (29^ giornata)

-Napoli 2-0 (29^ giornata) Cagliari- Atalanta 0-1 (30^ giornata)

0-1 (30^ giornata) Atalanta-Sampdoria 2-0 (31^ giornata)

La serie fu interrotta dal 2-2 sul campo della Juventus, ma la domanda è immediata: è più forte l'Atalanta del 2020 o quella di oggi? Ecco il confronto ruolo per ruolo tra i due undici tipo