L'Atalanta batte 2-0 la Roma all'Olimpico e centra l'ottava vittoria consecutiva. La squadra di Gasperini non gioca la sua miglior partita, ma proprio per questo dimostra di aver fatto un ulteriore passo in avanti e di aver imparato a vincere anche quando non tutto funziona alla perfezione. Una crescita colletiva, merito anche di una panchina più lunga e una rosa competitiva in tutti i ruoli. Il commento di Federico Zancan per Sky Sport Insider