Dietro lo scivolone del numero 93 in Texas ci sono due ragioni principali: la pressione di Bagnaia, in quel momento secondo, e l'eccesso di fiducia per una pista che gli piace come nessuna. Una caduta che ribalta l'inerzia del campionato, soprattutto da un punto di vista psicologico, con la prossima gara in Qatar che sarà un primo esame per capire sul serio i rapporti di forza in casa Ducati