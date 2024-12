Giornata di lavoro per la squadra di Inzaghi in vista dell'anticipo contro il Parma di venerdì alle 18.30. Acerbi e Carlos Augusto hanno svolto metà seduta a parte e metà sul campo, terapie per Pavard. Operato al primo dito della mano sinistra il terzo portiere Di Gennaro: non rientrerà prima di febbraio e per qualche mese sarà sostituito da Alessandro Calligaris, 19enne della Primavera (già convocato a Firenze)

Dopo la trasferta di Firenze, l'Inter è tornata a lavorare ad Appiano Gentile in vista dell'anticipo di venerdì pomeriggio alle 18.30 contro il Parma, match che aprirà la 15^ giornata di Serie A. Acerbi e Carlos Augusto hanno svolto metà della seduta a parte e l'altra metà in campo: le loro condizioni verranno valutate di giorno in giorno, al momento l'esterno sinistro è più avanti rispetto al difensore per una convocazione in vista del match contro la squadra di Pecchia. Terapie, invece, per Pavard: Inzaghi spera di recuperare il francese, che ha rimediato una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra in Champions League, per la Final Four di Supercoppa Italiana che si giocherà in Arabia Saudita (Inter in campo contro l'Atalanta il 2 gennaio per la semifinale, eventuale finale in programma il 6). Arnautovic non si è allenato per motivi familiari.