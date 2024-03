In base a quanto emerso dall’assemblea di Lega, anche nella stagione 2024/25 la Supercoppa Italiana si giocherà con il format del quadrangolare tra le due finaliste di Coppa Italia e le prime due classificate in campionato. L’evento sarà disputato nel mese di gennaio 2025 in Arabia Saudita, proprio come la prima edizione del nuovo format

