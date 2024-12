L’attaccante serbo, che ha saltato per infortunio il Milan e il Lecce in campionato e l’Aston Villa in Champions, stamattina alla Continassa ha iniziato a lavorare parzialmente in gruppo: aumentano così le possibilità che il calciatore possa tornare a disposizione di Motta, per la gara di sabato alle 18 in casa contro il Bologna. Migliorano anche le condizioni di Savona, che potrebbe rientrare tra i convocati. Le news nel video con Paolo Aghemo

Dusan Vlahovic è tornato a lavorare parzialmente con il gruppo e potrebbe tornare tra i convocati di Thiago Motta per la prossima sfida di campionato, sabato alle 18 allo Stadium contro il Bologna. Questa la notizia più importante dopo l’allenamento della Juventus di questa mattina alla Continassa. L’attaccante ha saltato per infortunio la partita con il Milan e quella in trasferta a Lecce in campionato, così come il match di Champions contro l’Aston Villa. Dopo una settimana di lavoro a parte, per via di un affaticamento al flessore della coscia sinistra, ecco che in mattinata il serbo ha iniziato a lavorare parzialmente in gruppo: aumentano così le possibilità che il calciatore possa tornare a disposizione di Motta, per la gara di sabato alle 18 in casa contro l'ex squadra dell'allenatore bianconero.