Motta: "Vlahovic recuperato. Bologna grande club"

Buffon ha detto 'la leadership in questa Juve va ricercata nel gioco e nell'allenatore'. È d'accordo? Quanto rispecchia oggi la Juve che si era immaginata?

"Adesso la massima concentrazione è sul Bologna. Tutte le parole di Gigi le prendo con grande piacere e stima, non solo per il giocatore ma anche per l'uomo perché insieme abbiamo condiviso tante cose. Lo ringrazierò sempre per quello che ha fatto e fa, parla sempre per il bene della Juventus. Siamo tutti leader: sicuramente in campo ce ne sono tanti che si prendono la responsabilità, altri vanno d'accordo con loro e domani abbiamo la possibilità di fare la nostra partita e limitare i punti di forza dell'avversario"