Al centro sportivo della Continassa il serbo ha svolto l’intera seduta di allenamento con il resto del gruppo: un ulteriore segnale dei passi avanti nel percorso di recupero dall’affaticamento che ha fatto saltare a Vlahovic Milan, Aston Villa e Lecce. Crescono le possibilità per Motta di impiegarlo per il match casalingo in programma sabato alle 18 contro il Bologna. Anche Adzic ha svolto tutta la seduta con i compagni. Nel video le news con Giovanni Guardalà

