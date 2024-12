Dove vedere Inter-Parma

La partita Inter-Parma, valida per la 15^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 6 dicembre alle ore 18.30 in diretta sull' app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Inter e Parma

L’Inter ha vinto l’ultima partita di Serie A contro il Parma, il 4 marzo 2021 con Antonio Conte in panchina, ma non ottiene almeno due successi consecutivi contro gli emiliani nel torneo dal periodo tra novembre 2006 e settembre 2009 (cinque in quel caso). L’Inter non vince in casa contro il Parma in Serie A dal 21 aprile 2013 e da allora i nerazzurri hanno registrato quattro pareggi e una sconfitta; per la squadra lombarda si tratta della striscia aperta più lunga di gare interne senza successi contro una singola avversaria in campionato. L’Inter ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei partite di campionato, mentre non ci era mai riuscita nelle quattro gare precedenti di Serie A; dal weekend del 19-20 ottobre in avanti solo il Napoli (cinque) ha collezionato più clean sheet dei nerazzurri (quattro). L’Inter va a segno da 29 partite casalinghe in campionato e potrebbe arrivare a 30 gare interne consecutive in gol per la quarta volta nella sua storia in Serie A, la più recente tra luglio 2020 e febbraio 2022 (32 in quel caso). Il Parma ha vinto due delle ultime tre partite di campionato (una sconfitta), dopo che aveva ottenuto un solo successo nelle precedenti 11 gare in questa stagione di Serie A (6N, 4P); i gialloblù non arrivano a due successi di fila in Serie A da luglio 2020, contro Napoli e Brescia in quel caso con Roberto D’Aversa in panchina. Il Parma ha vinto l’ultima trasferta di campionato (2-1 contro il Venezia) dopo una striscia di 19 gare esterne senza successi in Serie A (9N, 10P); i gialloblù non ottengono due successi esterni di fila nella competizione da luglio-agosto 2020, quando vinsero contro Brescia e Lecce.