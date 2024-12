Probabili formazioni 15^ giornata: le ultime news

Introduzione

Giornata di campionato davvero interessante visti gli scontri sia di alta che di bassa classifica. Gli ultimi allenamenti hanno sciolto qualche dubbio soprattutto sui possibili recuperi di pendine chiave. Per qualche squadra, perdere ulteriori punti in classifica sarebbe un bel problema. Chi era impegnato in Coppa Italia ha badato molto al turnover ma qualche sorpresa di formazione è sempre dietro l'angolo



Per sapere tutto non ci resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team è sempre sul pezzo. Dai corridoi dei vari centri d'allenamento arrivano spifferi di formazione, prove tattiche e molto altro. Vediamo quindi di non perdere ulteriore tempo e di andare a vedere cosa riserva il menù in tema probabili formazioni della 15^ giornata