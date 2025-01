Quando il Psg compra in Italia: già spesi 400 milioni per 19 calciatori

Nessuno ha incassato di più ed è stato più "preso di mira" dal Psg in questi anni di spese folli sul mercato (e di acquisti made in Italy). Hakimi detiene il primato di più costoso in assoluto dal nostro campionato (e quarto all time del Psg, battuto solo da Kolo Muani e dalle cifre monstre per Mbappé e Neymar). Nel luglio del 2021 l'Inter intasca 68 milioni di euro. L'estate prima Icardi era stato riscattato per 50, mentre Skriniar ha firmato nel 2023 a zero. Il primo di tutti, però, è stato Thiago Motta, nel gennaio della primissima stagione del nuovo Psg.

(estate 2021) - 68 mln Skriniar (estate 2023) - a zero