La sua fama in patria (l'Inghilterra) venne distrutta nell'arco del suo anno da Ct della nazionale inglese. Fallì la qualificazione a Euro 2008; come se non bastasse, nel match della disfatta contro la Croazia (una sorta di equivalente del nostro Italia-Svezia) McLaren ebbe la pessima idea di assistere al match a bordocampo con un ombrello per proteggersi dalla pioggia e una tazza di caffè caldo in mano. Un gesto tutt'altro che da "duro", ancor di più nei momenti chiave di chi ha in mano il compito di salvare la propria gloriosa nazionale dalla disfatta sportiva. Dopo quel giorno venne crudelmente soprannominato dalla stampa britannica the wally with a brolly, nomignolo non certo simpatico traducibile come "lo stupido con l'ombrello". Ha continuato ad allenare in patria (ma nelle serie inferiori) e per l'Europa. Dall'estate del 2024 guida la Giamaica.