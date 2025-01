Introduzione

La Serie A inizia il girone di ritorno a ranghi completi, dopo la giornata "ridotta" causa Supercoppa. Attenzione agli 11 squalificati: oltre a quelli fermati in virtù di sanzioni ricevute nella 19ma giornata, ci sono anche quelli che arrivano dal "riposo" forzato nell'ultimo turno (ad esempio Locatelli). Un turno di stop per Castellanos, per 'comportamento scorretto' nelle fasi più calde del derby. Una giornata anche a D'Ambrosio, espulso per "aver allontanato coi tacchetti la gamba di un avversario"



In casa Inter c'è da fare il punto sull'attacco: in Supercoppa si sono fermati Thuram e Calhanoglu e Inzaghi pare forzato a cambiare interpreti. In vista del derby di Torino non preoccupa Vlahovic (leggero affaticamento), da valutare Conceicao. Ecco la situazione squadra per squadre su squalificati, indisponibili, ballottaggi e recuperabili in vista della 20^ giornata di Serie A