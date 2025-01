Introduzione

Inizia il girone di ritorno con il Napoli che, in attesa dei vari recuperi, ha provato ad allungare. La squadra di Conte ospiterà quel Verona che nella prima di andata aveva fatto tremare le certezze degli azzurri. Dopo la parentesi di Supercoppa, la giornata di campionato torna "al completo". Tra derby e scontri diretti, soprattutto in bassa classifica, gli spunti non mancano. Tifosi e fantallenatori però vogliono sapere tutto su chi ci sarà e chi invece non ce la farà a recuperare.



Per tutte le risposte arriva in soccorso la squadra degli inviati di Sky Sport. I primi, importanti, aggiornamenti sono arrivati, soprattutto in riferimento a qualche pezzo da novanta al fantacalcio che potrebbe recuperare o saltare questo turno. Non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e iniziamo il nostro consueto giro con gli aggiornameni sulle probabili formazioni della 20^ giornata di Serie A

MOTTA, LA CONFERENZA LIVE