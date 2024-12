La Juve e i pareggi: un disco sempre più sentito

Se la 'nona' di Beethoven era una sinfonia, quella di Thiago Motta suona sempre di più come una piccola crisi. La Juventus contro il Bologna centra il nono pareggio in campionato dopo 15 giornate. La musica è sempre la stessa, quella degli infortuni: contro i rossoblù è uscito anche Cambiaso, a rischio per il mercoledì di Champions. La squadra di Motta è ridotta ai minimi termini, ma anche il mister non sembra in grado in questo momento di dare una scossa, di gioco e di personalità, alla sua rosa