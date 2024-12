Gli squalificati per la 16^ giornata

Introduzione

L'ultimo turno di campionato è stato quasi da record. Ci sono stati infatti ben sei cambi effettuati nel primo tempo. Tutti dovuti a infortunio di un titolare. C'è quindi da fare un punto importante in vista della prossima giornata di campionato. Stagione finita per Pietro Pellegri: anche per lui rottura del crociato. E' arrivato il responso sul problema accusato da Pulisic che non sarà a disposizione. Sospiro di sollievo in casa Juventus. Per Cambiaso nulla di grave. Nessun cartellino rosso nella 15^ giornata ma due diffidati si sono beccati un giallo "da squalifica": uno di questi, Castellanos, salterà il big match di questo turno, Lazio-Inter. Ecco la situazione squadra per squadra tra indisponibili, recuperabili e giocatori in dubbio