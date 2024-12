Al Bentegodi l'Empoli domina e batte per 4-1 il Verona. Succede tutto nel primo tempo: dopo 32 minuti la squadra di D'Aversa è già avanti 3-0 grazie alla prima doppietta in Serie A di Esposito e al primo gol in campionato di Cacace. Il Verona prova a rispondere e realizza il gol del momentaneo 1-3 con Tengstedt. Prima dell'intervallo, a chiudere i conti è Colombo. Per il Verona arriva la quarta sconfitta consecutiva