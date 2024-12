Inter agli ottavi di Champions se... COMBINAZIONI

I nerazzurri sono ancora padroni del proprio destino nonostante la sconfitta contro il Bayer Leverkusen. La squadra di Inzaghi può ancora chiudere tra le prime otto: saranno decisive le sfide di gennaio contro Sparta Praga e Monaco LA CLASSIFICA COMPLETA

Nonostante la sconfitta di Leverkusen, l'Inter è ancora padrona del proprio destino per un posto direttamente agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi, quarta in classifica con 13 punti (gli stessi di Bayer Leverkusen e Aston Villa, ma tedeschi e inglesi sono davanti per i criteri in caso di arrivo a pari punti), è praticamente certa di chiudere la "fase campionato" tra le prime 24, garantendosi così almeno un posto ai playoff. L'obiettivo, però, è quello di rientrare tra le prime otto per saltare le due gare dei playoff.

Quante squadre accedono alla fase a eliminazione diretta? Le prime 8 classificate della "fase campionato" accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le 16 squadre che si classificheranno tra il 9° e il 24° posto accederanno ai playoff: le prime 8 come teste di serie, le restanti come non teste di serie. Le classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate: in questo nuovo format, infatti, non è prevista la 'retrocessione' in Europa League. Leggi anche Ranking Uefa per nazioni: Italia sempre terza

Quanti punti servono all'Inter per gli ottavi? L'Inter tornerà in campo a gennaio per le ultime due sfide della "fase campionato", rispettivamente contro Sparta Praga (22 gennaio in Repubblica Ceca) e Monaco (29 gennaio a San Siro). Secondo le proiezioni di Football Meets Data, i nerazzurri hanno il 79% di possibilità di chiudere la prima fase nella top 8. Inoltre, sempre secondo la piattaforma, con 19 punti c'è il 100% dei probabilità di entrare nel G8 della Champions. Battendo Sparta Praga e Monaco, dunque, l'Inter sarebbe sicura di volare agli ottavi.

Le percentuali di qualificazione secondo Football Meets Data Inter a 13 punti con 2 partite rimanenti, andiamo a vedere quanti punti servono per qualificarsi secondo Football Meets Data. Punti necessari per qualificarsi tra le prime 8: 14 punti: 0.3%

15 punti: 11%

16 punti: 64%

17 punti: 98%

18 punti: 99.9%

19 punti: 100% Punti necessari per qualificarsi tra le prime 24 8 punti: 5%

9 punti: 38%

10 punti: 83%

11 punti: 99%

12 punti: 100%