Per il fuoriclasse del Napoli le cose non stanno andando benissimo in questo periodo, né in campo né fuori. E non per il recente infortunio subìto contro la Lazio. Kvicha, da sempre, ha molto a cuore le vicende politiche della 'sua' Georgia, i cui cittadini sono scesi per le strade in questi giorni per protestare contro la decisione del governo di rimandare le pratiche per l'ingresso nell'Unione Europea almeno fino al 2029