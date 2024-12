L’Inter ha segnato 41 reti in trasferta nel 2024 in Serie A, solo in due anni solari ha fatto meglio nella competizione: 46 nel 1949 e 43 nel 2021. Inoltre, con un successo i nerazzurri eguaglierebbero il numero di vittorie in trasferta ottenute in un anno solare in Serie A (attualmente a 12, meno solo delle 13 registrate nel 2007 e nel 2021)