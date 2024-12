L’Udinese e il rispetto dell’ambiente negli stadi

Si chiama "One mission, one planet", è l’iniziativa di Fondazione Marevivo, realizzata in partnership con Bat Italia e Udinese Calcio, punta a sostenere l’adozione di comportamenti virtuosi tra il pubblico al fine di ridurre l’abbandono di rifiuti e contenere le emissioni di CO₂

Il calcio, si sa, rappresenta un potente strumento di aggregazione sociale che spinge migliaia di persone ad affollare gli stadi in occasione delle partite. L'effetto indiretto di tale fenomeno è la generazione di un forte impatto sull’ambiente. Secondo alcune stime, il calcio europeo produce circa 750 mila tonnellate di rifiuti, una quantità superiore a quella prodotta annualmente da uno stato come il Liechtenstein. Nasce da questo assunto l’iniziativa di Fondazione Marevivo, che in collaborazione con BAT Italia ha già promosso la campagna "Piccoli gesti, Grandi crimini" per limitare la dispersione di mozziconi e piccoli rifiuti e sensibilizzare i cittadini - ha deciso di lanciare la campagna "One Mission, One Planet", una nuova iniziativa che punta a ridurre le emissioni di CO₂ e a contrastare il fenomeno del littering nelle aree circostanti gli stadi. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Bat Italia e Udinese Calcio, con la partecipazione della start-up JustOnEarth e il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Nel corso dell’attuale campionato e durante la stagione 2025-2026, in occasione delle partite casalinghe dell’Udinese, verrà realizzata una campagna di sensibilizzazione dei tifosi seguita dal monitoraggio della qualità dell’aria. Tra gli obiettivi anche quello di avviare un percorso per rendere il Bluenergy Stadium il primo stadio "smoke free" in Italia.