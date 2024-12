Tete Morente ha segnato il primo gol in questa Serie A e, in generale, il primo dal 4 maggio scorso con l’Elche contro il Racing Santander in Segunda División; l’attaccante dei giallorossi è diventato il secondo giocatore spagnolo a trovare la rete con i salentini in campionato dopo Joan González (settembre 2022, anche in quel caso vs Monza)