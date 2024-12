Una notte da sogno: è quella che Alessandro Gabrielloni ha vissuto domenica nella partita tra il suo Como e la Roma. Entrato in campo nel secondo tempo, è diventato protagonista nei minuti di recupero con il gol dell’1-0 e l’assist per il raddoppio di Nico Paz. La prima gioia in Serie A per l’attaccante, che coi biancoblù aveva già segnato in Serie D, C e B. E ora fa esultare anche le star del cinema mondiale