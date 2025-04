Sinner: "Quello che sto passando è ingiusto, ma mi ha insegnato tante cose"

Per la prima volta dalla sospensione Jannik Sinner torna a parlare. Lo fa in un’intervista esclusiva a un mese esatto dal suo ritorno in campo a Roma: “Non ero d’accordo sulla sospensione, ma ho scelto il male minore. Poteva andare anche peggio, con ancora più ingiustizia. I colleghi che hanno parlato male di me? Sono consapevole di essere innocente. E’ stata dura, mi sono sentito fragile. Ora sono qui e non vedo l’ora di rientrare”